Rally Italia Talent vola in Sardegna a caccia nuovi piloti

Il Rally Italia Talent 2022 targato Aci sbarca in Sardegna. Nel prossimo fine settimana, 23 e 24 aprile, il Grande Fratello dei motori farà tappa sulla pista del Corallo di Alghero (SS) alla ricerca di altri nuovi talenti da lanciare nel mondo del Motorsport. Gli aspiranti piloti e navigatori della Sardegna cercheranno di mettersi in luce dando prova delle loro doti a bordo di Suzuki Swift Sport Hybrid, Auto Ufficiale della manifestazione, gommate Toyo. Per tutti loro c'è in un obiettivo preciso: ottenere l'accesso alle semifinali per sognare di partecipare gratuitamente a una gara valida per i Campionati o i Trofei titolati Aci Sport nel Team ufficiale di Rally Italia Talent.

Con il suo format unico e inimitabile, ideato da Renzo Magnani nel 2014, Aci Rally Italia Talent 2022 resta fedele allo spirito originario, incarnato dall'hashtag #rallypertutti. Al via sono ammessi appassionati che non hanno mai gareggiato, non hanno mai avuto una licenza per correre o addirittura senza patente. RIT mette in palio una vera gara di rally, a chi si distinguerà nelle varie categorie ACI Talent +14, Under 18, Under 23, Under 35, Over 35, Femminile, Licenziati Aci Sport e Non Licenziati, oltre che nella classifica Rally Italia Talent Ability, riservata alle persone con disabilità agli arti inferiori.

Il regolamento 2022 apre le porte anche ai giovanissimi e pone come unico requisito per gli iscritti l'aver compiuto 14 anni (per i minorenni è necessaria la liberatoria dei genitori). ACI Sport e Suzuki vedono in Rally Italia Talent uno strumento importante per diffondere tra i ragazzi e le ragazze una sana passione per i motori e una cultura automobilistica attenta all'educazione e alla sicurezza stradale. In quest'ottica giocano un ruolo chiave gli esaminatori, tutti esperti rallisti di fama internazionale, che non si limitano a valutare le qualità dei candidati: lo staff di Rally Italia Talent trasmette quei valori di lealtà, di sportività e di rispetto delle regole e degli avversari che caratterizzano anche la presenza di Suzuki sulle piste di tutto il mondo fornendo indicazioni utili a rendere la guida più efficace e sicura, anche su strada. In questo modo Rally Italia Talent plasma non solo rallisti in erba ma anche automobilisti consapevoli e preparati.

La sicurezza prima di tutto: Aci Rally Italia Talent ha a cuore la sicurezza sotto ogni punto di vista, tanto in pista quanto nell'ottica del contenimento dei contagi da Covid-19. Ogni Selezione regionale, tutte inserite nel Calendario Ufficiale Aci delle manifestazioni di interesse nazionale, si svolgerà seguendo un protocollo concordato con ACI Sport, prevedendo anche l'igienizzazione preventiva dell'abitacolo delle vetture, l'adozione di paratie parafiato tra iscritto ed esaminatore, l'uso delle mascherine e il rispetto del distanziamento durante tutte le attività.

Anche quest'anno la manifestazione dedicata agli appassionati di motori ha tutte le potenzialità per rivelarsi un clamoroso successo grazie alla sua formula unica e inimitabile.

L'obiettivo non è però solo quello di individuare nuovi talenti da introdurre nel mondo dell'automobilismo sportivo, ma anche quello di sensibilizzare i concorrenti sul tema della sicurezza stradale per la guida di tutti i giorni per migliorare il controllo dell'auto in ogni situazione, attività di formazione che si rivolge soprattutto ai più giovani.

Sono ancora aperte le iscrizioni online in homepage sul sito ww.rallyitaliatalent.it per le 7 Selezioni regionali ancora da disputare della nona edizione di Aci Rally Italia Talent 2022 sempre con Tassa ridotta pari a 55 euro.