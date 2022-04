Auto: Giorgetti, a breve misure a favore dell'offerta

L'automotive "è ritenuto un settore strategico per il Paese" e le misure messe fino ad ora in campo dal governo per il suo sostegno "sono solo le prime e più immediate misure, che verranno a breve affiancate da ulteriori strumenti volti a garantire al settore ogni possibile incentivo per la riconversione e a transizione verso le nuove tecnologie".

Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti al question time alla Camera.

Accanto alle misure a sostegno della domanda, il ministro ha sottolineato che il governo sta "già lavorando ad ulteriori misure pluriennali volte a beneficare anche il lato dell'offerta: ciò sia tramite l'utilizzo delle risorse del fondo non impegnate, sia delineando e finanziando strumenti diretti ad agevolare una vera e propria riconversione delle imprese del settore, operazione per la quale sono necessari ingenti investimenti a sostegno di nuove linee di produzione, ricerca, sviluppo e formazione". Per questo, ha aggiunto il ministro, "il MISE proporrà, fra l'altro, il finanziamento di strumenti agevolativi a sostegno di programmi di investimento per lo sviluppo industriale, le attività di ricerca, sviluppo e l'innovazione attraverso l'utilizzo dei contratti di sviluppo e degli accordi di innovazione".