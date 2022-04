Nuovo lungomare Rimini, '800 posti auto in più'

Il saldo dei parcheggi sulla fascia costiera di Rimini, dal porto a Miramare, sarà positivo a fine lavori. In base ai calcoli dell'assessorato alla Mobilità i posti auto saranno 800 in più rispetto a prima dei cantieri. Si tratta di lavori all'80% già finanziati. "La filosofia dell'amministrazione comunale è quella di creare un mix di soluzioni che possano migliorare l'accessibilità al Parco del mare", ha detto a margine di una conferenza stampa l'assessora comunale alla Mobilità Roberta Frisoni. Non potranno più parcheggiare tutti la propria auto sulla costa come un tempo.

Il Comune da tempo punta su parcheggi scambiatori, shuttle per il mare e micromobilità, anche in sharing, per raggiungere la battigia.

Intanto però i disagi per la viabilità riminese, a causa dei molti cantieri aperti, proseguono. Una fase di transizione complicata da gestire, e lo sarà anche nei prossimi mesi. "È ovvio che vanno gestiti i cantieri e il 'frattempo'", ammette Frisoni, la quale cita come esempio di soluzione temporanea l'iniziativa presentata oggi, ovvero la progettazione di un nuovo parcheggio di interscambio nella zona Centro studi su un'area privata messa a disposizione da Conad. "Abbiamo pensato, in attesa di dare una destinazione definitiva all'area che possediamo in via Giuliani, di mettere a disposizione del Comune gratuitamente" il parcheggio che sarà "provvisorio", ha detto Luca Panzavolta, amministratore delegato di Conad.