Mostra a vigili patente guida falsa, denunciato e maxi multa

In seguito ad un incidente stradale a Prato ha mostrato agli agenti della polizia municipale una patente greca falsa. Per questo un 44enne pakistano residente a Firenze è stato denunciato e multato per oltre 5000 euro per guida senza patente.

L'uomo era rimasto coinvolto in incidente avvenuto tra via Galcianese e via Avignone nel quale aveva subito lesioni lievi e per questo era stato condotto al pronto soccorso dell'ospedale di Prato. Poiché gli agenti avevano rimosso e preso in custodia il suo ciclomotore, che era rimasto sulla strada, il 44enne si è presentato dai vigili urbani per recuperare il proprio veicolo, mostrando la patente falsa. Per l'uomo è scattato anche il fermo del ciclomotore.