Città Motori (Anci), tour in Italia per 100 anni Guzzi

Si chiama #Ripartiamoda100 il tour di motociclette e motociclisti che festeggerà on the road il primo secolo di vita della Moto Guzzi, uno dei marchi più iconici del motorismo italiano: lo annuncia la Città dei Motori, la rete Anci dei comuni a vocazione motoristica, segnalando che il tour si terrà dal 21 aprile al 1° maggio, con inizio da Mandello del Lario (nel Lecchese, sede storica della Guzzi) fino a raggiungere la Sicilia, dopo un giro di circa 4mila km che toccherà tutte le Città dei Motori.

Organizzato dal Moto Velo Club Lecco 1922, in collaborazione con il Comune di Mandello del Lario e il patrocinio di Città dei Motori, l'evento vuole rilanciare la passione per il turismo a due ruote, valorizzando le bellezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche di territori uniti dalla storia e dalle tradizioni motoristiche del Paese.

Soddisfatto Riccardo Fasoli, sindaco di Mandello del Lario: "Sono felice di veder finalmente al via un'iniziativa di Città dei Motori rinviata di un anno a causa della pandemia, condivisa e realizzata grazie al Moto Velo Club Lecco, uno dei più antichi d'Italia, organizzatore di mitiche corse come la cronoscalata Ballabio-Resinelli, che compie anch'essa 100 anni".

Nel primo grande evento che unisce non solo simbolicamente ma anche fisicamente tutte le città della rete, sono molte le iniziative "nel segno del ritrovato senso della comunità dei motori" predisposte dalle amministrazioni comunali, dai club e dagli appassionati del Marchio dell'Aquila e non solo. Dopo la simbolica partenza a Mandello del Lario dal cancello di entrata di Moto Guzzi, ogni tappa sarà occasione per visite al patrimonio museale, industriale e sportivo delle Città dei Motori italiane e per iniziative di gemellaggio. Significative in particolare le tappe nei Comuni sede di stabilimenti del Gruppo Piaggio, come Pontedera (Pisa), patria della Vespa, e Noale (Venezia) con la visita alla factory Aprilia.

In #Ripartiamoda100 è stata inserita anche una tappa a Roma: domenica 24 aprile un gruppo di Guzzisti romani accoglierà la carovana del Moto Velo Club Lecco presso la Caserma del Reggimento a cavallo dei Carabinieri, nel complesso di Tor di Quinto, dove saranno anche esposti alcuni modelli storici con i colori dell'Arma.