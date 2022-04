Peugeot e-208, apripista al Rally di Sanremo

Ad aprire la 69° edizione del Rally di Sanremo ci ha pensato una Peugeot e-208. La 100% elettrica e totalmente di serie della casa del Leone francese, ha fatto da apripista lo scorso fine settimana sulle strade liguri per lanciare il suo messaggio dedicato alla transizione energetica che sta prendendo sempre più piede anche in Italia.

Se anche nel mondo delle competizioni c'è un grande potenziale da esplorare in tale ambito, Peugeot, in ambito Motorsport, ha deciso di tornare ufficialmente nel campionato del mondo endurance con 9X8, una hypercar ibrida, per ribadire la sua strategia in tale direzione. Il campionato italiano rally è invece da sempre una vetrina molto importante per comunicare nuove tecnologie.

A Sanremo, una e-208 ha preceduto nel tratto cronometrato d'apertura del rally le tante auto da competizione presenti per darsi battaglia nel week end. La versione 100% elettrica della piccola Peugeot è stata scelta finora da oltre 5.000 clienti in Italia, in rappresentanza del 12% delle consegne totali del 2021.

Forte di 136 CV con una coppia erogata istantaneamente e di un baricentro più basso e concentrato rispetto alle versioni termiche di serie, e-208 promette di divertire alla guida, grazie ad una reattività ai comandi del guidatore pressoché istantanea.