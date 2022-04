Litio, conferenza internazionale in America latina entro 2022

L'America latina ospiterà entro la fine del 2022 una conferenza internazionale sullo sfruttamento del litio a cui parteciperanno i presidenti di Bolivia, Argentina, Cile e Messico, quattro Paesi che dispongono di grandi riserve di questo elemento, fondamentale per la produzione di energia pulita, in particolare batterie per le auto a trazione elettrica.

E' questo, riferisce l'agenzia di stampa statale Abi, il risultato più importante emerso dal forum virtuale 'Prospettive del litio dall'America Latina', organizzato dal ministero degli Idrocarburi boliviano martedì e mercoledì scorso con la partecipazione dei massimi responsabili settoriali dei quattro Paesi.

Il ministro degli Idrocarburi e dell'Energia boliviano, Franklin Molina, ha affermato che i partecipanti si sono detti consapevoli delle enormi sfide imposte oggi dalla nuova agenda di transizione energetica verso le energie rinnovabili e l'elettromobilità, e che per questo hanno deciso di organizzare sul litio un congresso internazionale in presenza a livello di presidenti che si svolgerà quest'anno.

L'interrogativo principale per l'appuntamento, ha aggiunto, sarà una riflessione sulla possibilità di progettare nuovi schemi estrattivi e produttivi sostenibili, volti ad alimentare i nostri piani di transizione. e in quali condizioni sociali ed economiche, politiche e geopolitiche, tecnologiche e socio-ambientali, questo sia possibile.

Al congresso, ha poi detto, saranno invitati anche i principali leader del mondo accademico, professionale e delle organizzazioni sociali, di diverse discipline, istituzioni e nazionalità, sotto gli auspici istituzionali della Commissione Economica per l'America Latina (Cepal) e dell'Onu.

E' un dato di fatto, ha concluso Molina, che "la nostra America Latina diventa un attore fondamentale nel contesto energetico globale perché dispone di più della metà delle riserve mondiali di litio".