Galleria "Forca di Cerro" sempre aperta per Pasqua

La galleria "Forca di Cerro", sulla strada statale 685 "delle Tre Valli Umbre" (direttrice Spoleto-Norcia) resterà aperta in via eccezionale anche nelle notti di venerdì 15 aprile e lunedì 18 aprile, per agevolare il traffico durante le festività pasquali. Nelle notti di sabato e domenica l'apertura era comunque prevista come in tutti i giorni festivi e prefestivi. La direttrice Spoleto-Norcia sarà pertanto sempre aperta senza soluzione di continuità dalle 6 di venerdì fino alle 21 di martedì 19 aprile.

All'interno del tunnel - ricorda l'Anas - sono in corso gli interventi di manutenzione programmata per l'ammodernamento degli impianti tecnologici e di sicurezza secondo gli standard di ultima generazione, per un investimento di circa 6 milioni di euro. Per consentire i lavori è normalmente chiuso in orario notturno il tratto compreso tra gli svincoli di Eggi e Sant'Anatolia di Narco, tra le ore 21 e le 6 del giorno successivo, ad accezione dei giorni festivi e prefestivi.