Automotive Dealer Day, a Verona dal 17 al 19 maggio la 20ma edizione

La 20ma edizione di Automotive Dealer Day - l'appuntamento internazionale indipendente di incontro, aggiornamento e networking per gli operatori del settore automotive - va in scena dal 17 al 19 maggio, presso il Centro Congressi di Veronafiere. Di Business Regeneration il tema scelto quest'anno da Quintegia, la società che ha ideato e sviluppato l'evento fin dal debutto nel 2003, discuteranno oltre 60 relatori. La rigenerazione è intesa come la sfida che affrontano tutti i protagonisti della mobilità in questa fase storica di cambiamento, come l'opportunità di trasformare approcci, flussi, figure, metodi per valorizzare il proprio business e mettere in atto potenziali sinergie. Una trentina gli incontri in programma tra decine di aziende, Associazioni di categoria e Case Automobilistiche.

"Nella tre giorni veronese verranno illustrati gli scenari futuri dell'intero ecosistema automotive, con l'obiettivo di rispondere agli interrogativi delle aziende del settore e con il contributo di voci trasversali che offrono punti di vista diversi per una visione globale", dichiara Tommaso Bortolomiol, CEO di Quintegia.

L'evento poggia su tre pilastri: l'aggiornamento sulle nuove tendenze del mercato con gli approfondimenti dell'impatto sul mondo auto; la possibilità di scoprire prodotti e servizi innovativi; attività di networking, per consolidare o ampliare le proprie relazioni.

L'Area Startup, che accoglie 8 progetti che si distinguono per l'alto valore innovativo, vuole concretizzare il ruolo di Quintegia come acceleratore e facilitatore dei processi di crescita. Le nuove realtà avranno uno spazio fisico e l'opportunità di raccontare e illustrare la propria idea. La migliore startup verrà premiata il 19 maggio durante lo Startup Generation Award. Altra premiazione, dedicata al digitale, sarà l'Internet Sales Award, in cui verrà dato il riconoscimento Best Digital Dealer.