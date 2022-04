Auto: Minardi eletto presidente Commissione Monoposto Fia

Il fondatore della Minardi, Gian Carlo Minardi è stato eletto presidente della Commissione monoposto della Federazione Internazionale dell'Automobile. Lo ha reso noto, sul suo sito, la stessa Fia alla luce della votazione online dei membri del World Motor Sport Council. In particolare, viene spiegato, Minardi si occuperà della supervisione delle corse 'Junior' della Fia con una attenzione sull'introduzione di nuove tecnologie e sulle misure di sicurezza, andate migliorando negli ultimi anni.

Creatore del team omonimo che corse in Formula 1 dal 1985 al 2005 - la scuderia con sede a Faenza è poi divenuta Toro Rosso e, dal 2020, AlphaTauri - Minardi, dal 2004, è presidente della Commissione per i record di velocità su terra dell'Automobile Club d'Italia e dal 2020 presidente dell'Autododromo 'Enzo e Dino Ferrari' di Imola.