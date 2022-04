Al via nuova campagna Aspi-Polizia per la sicurezza stradale

"Ci sono limiti da superare, altri da rispettare": è questo il claim della nuova campagna di comunicazione promossa da Autostrade per l'Italia in collaborazione con la Polizia di Stato, al via da oggi per richiamare gli utenti al rispetto delle regole in vista del fisiologico aumento del traffico durante le festività pasquali e nelle settimane successive.

La testimonial della campagna è Ambra Sabatini, una delle stelle dello sport nazionale che a 19 anni ha vinto le Paralimpiadi Tokyo 2020 e ha registrato il record mondiale dei 100 metri. L'atleta nel 2019 ha subito l'amputazione della gamba sinistra a seguito di un incidente stradale. ''Dopo quei momenti - ricorda Sabatini nel video lanciato per la campagna - ho capito ancora di più che ci sono limiti da superare e limiti da rispettare. I nostri sogni, diversi tra loro, ci spingono ad andare oltre ogni paura, mentre le regole della strada sono punti fissi, uguali per tutti, limiti da non oltrepassare".

Utilizzare le cinture di sicurezza, non assumere alcol o droghe, evitare di distrarsi o usare lo smartphone alla guida, rispettare sempre i limiti di velocità: questi i messaggi diffusi, volti a scoraggiare comportamenti scorretti e pericolosi che sono tra le principali cause di incidente su strade e autostrade.