Giovannini, caro benzina spinge verso trasporto pubblico

"Proprio oggi ci siamo incontrati con una delle associazioni del trasporto pubblico e appare evidente una ripresa dell'uso del mezzo pubblico dopo la fine dell'emergenza pandemica molto più rapida di quella immaginata, proprio perché il prezzo dei carburanti spinge le persone a tornare al mezzo pubblico". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini all'evento "Sostenibilità e Innovazione: le "transizioni gemelle" per dare forma al futuro" di Italy Next Generation.

"È in corso certamente un cambiamento culturale sul tema della sostenibilità. Dopodiché un'insensata e violenta guerra che fa saltare i prezzi di materie prime e petrolio con aggravio ulteriore sui bilanci di imprese e famiglie", ha continuato Giovannini.

"Asso Sharing nota un incremento nello sharing del 30%.

Questo dramma che stiamo vivendo, probabilmente accelererà il cambiamento, come fu la crisi del 1973/74", ha concluso il ministro.