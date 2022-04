Ford, al via le lezioni della 'W University' a Monza

Una vera e propria 'università' di guida, la W University di Ford che ha aperto le porte all'Autodromo di Monza. Con due giorni di training riservati alle donne, con l'obiettivo di imparare a conoscere da vicino tutti i segreti di una guida sicura, tanto su pista reale che virtuale e con i consigli tecnici dei piloti della Ford Driving University e di sim-racers professionisti, la prima tappa dell'iniziativa è andata in scena proprio sul tracciato lombardo.



L'autodromo di Monza si è tinto di rosa per la prima tappa della W University (la seconda si terrà il 21 giugno, sempre presso il circuito lombardo) e nell'ambito del progetto 'The W Track', lanciato da Ford Italia in occasione della Giornata Internazionale della Donna, lo scorso 8 marzo, con l'obiettivo di promuovere la parità di genere e aprendo un varco d'accesso universale agli eSports, mondo che Ford presidia oramai da qualche anno con il Team Fordzilla, nelle cui fila milita anche Sara Stefanizzi (aka Kurolily).

"Il fatto che ci sia solo una donna nel Team Fordzilla - ha affermato Fabrizio Faltoni, Presidente e A.D. di Ford Italia - è una nostra mancanza. Sappiamo che le future pro-gamers sono là fuori ma non le abbiamo cercate abbastanza. È chiaro che dobbiamo fare le cose in modo diverso. Non possiamo vincere la corsa senza nemmeno iniziarla e per questo abbiamo deciso di scendere in pista organizzando delle giornate di training dedicate alle donne".

Le aspiranti 'pro-racers', per un totale di 24 partecipanti per ogni giornata di training, si alternano tra sessioni di prova in pista, sul circuito di Monza e a bordo di Mustang Mach-E, il primo SUV All-Electric dell'Ovale Blu, e sfide al volante dei simulatori di sim-racing. Con il supporto del team di piloti della Ford Driving University, le partecipanti possono sperimentare tutte le pratiche legate alla sicurezza e al controllo della vettura in pista, come l'impostazione delle traiettorie, l'handling, la staccata, il controllo del sovrasterzo o il comportamento dinamico nelle diverse condizioni di guida.