Festa Polizia: a Pietrarsa stand ed auto di servizio d'epoca

Gli stand con le attività della Polizia Postale e di quella Scientifica, dei sommozzatori e degli artificieri, fino alle unità cinofile e alle auto di servizio d'epoca in mostra per gli alunni delle scuole al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa al confine tra Portici e Napoli. Questa mattina si è svolta la cerimonia per i 170 anni dalla fondazione della Polizia di Stato alla presenza di autorità militari, civili e religiose. L'evento che anche quest' anno ha adottato lo slogan 'Esserci Sempre', è stato preceduto dalla deposizione di una corona d'alloro presso l'altare dei caduti della Questura in via Diaz, alla presenza del Prefetto di Napoli Claudio Palomba. Al Museo di Pietrarsa la giornata è stata aperta con la lettura dei messaggi istituzionali del Capo dello Stato, del Ministro dell'Interno e del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto, Lamberto Giannini.