Dodge Charger Daytona, speciale 'muscle car' formato NASCAR

Un esemplare di Dodge Charger Daytona del 1969 sta per essere messo all'asta da Mecum e pare sia uno dei modelli più rari in circolazione. La Daytona in questione è uno dei soli settanta esemplari prodotti nel 1969 con il motore Hemi da 4,26 litri e uno dei 22 dotati di cambio manuale a quattro velocità A833.

Il motore produce una potenza complessiva di 425 cavalli, grazie ai doppi carburatori Carter AFB, mantenuto 'fresco' da un pacchetto di raffreddamento che ha aggiunto anche una ventola da 18 cm.

Tra le varie rarità di questa muscle car c'è la sua vernice, perché l'auto è rifinita in una tonalità di F8 Dark Green Metallic, con ruote in acciaio abbinate e un'ala posteriore nera. L'interno è dominato dai sedili in vinile e ulteriori opzioni includono una console centrale con venature del legno, alzacristalli elettrici, sedile del conducente regolabile in 6 direzioni, vetri oscurati, radio Chrysler Solid State AM con lettore a 8 tracce, contagiri N85, specchietto retrovisore sinistro a distanza e tappo della benzina con serratura.

La Dodge Daytona era sta costruita dalla casa madre per permettergli di correre in NASCAR. L'ala posteriore e il cono anteriore erano così efficaci che la vettura fu quasi immediatamente bandita, ma non prima di aver collezionato numerose vittorie contro la concorrenza. L'auto sarà messa all'asta da Mecum's Indy, dal 13 al 21 maggio e viene fornita con una copia della documentazione originale.