Cantieri autostrade: confermato stop lavori su tratte Aspi

"Nella riunione di oggi Aspi ci ha confermato, dal pomeriggio di domani e fino alle 12 di lunedì 9 maggio, la rimozione dei cantieri su tutta la tratta di competenza. Si tratta di una misura indispensabile in vista delle festività pasquali e della prossima edizione di Euroflora che si terrà dal 23 aprile all'8 maggio che richiameranno, speriamo, migliaia di turisti a Genova e nelle riviere". Così l'assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Giampedrone, al termine del tavolo tecnico con i rappresentanti di Aspi. "In realtà - aggiunge Giampedrone - le concessionarie, in particolare Aspi e Autostrada dei Fiori, hanno già provveduto fin da questa settimana a un alleggerimento delle lavorazioni, chiesto da Regione e dalle categorie economico-produttive, per ridurre i disagi che si erano verificati".

"Concluso il periodo pasquale, dal week end del 14 e 15 maggio e per tutti i fine settimana successivi - conclude Giampedrone - inizierà il piano estivo con lo smontaggio dei cantieri dalle 14 del venerdì fino alle 12 del lunedì seguente, applicato in modo sostanzialmente omogeneo da tutti i concessionari".