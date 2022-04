Il Gruppo Renault apre quattro Alpine Center in Italia

Già presente in 12 Nazioni, Alpine continua ad estendere la sua impronta geografica in Paesi come l'Ungheria e la Slovenia che hanno lanciato la Marca in questi ultimi mesi. In Italia, il brand transalpino del Gruppo Renault ha recentemente aperto 4 Alpine Centre (Nuovacomauto a Firenze, Renauto a Bari, Renauto 2000 a Caserta, Autonord Fioretto a Udine) che si aggiungono a quelli già esistenti, RRG Roma e RRG Milano.

"Ampliamo la nostra Rete distributiva Alpine con quattro dealer che costituiscono un riferimento sul loro territorio.

Tutti hanno rilevato questa sfida con slancio ed entusiasmo, convinti del valore enorme che rappresenta il brand Alpine per la sua gloriosa eredità e per i suoi progetti di crescita a lungo termine come Marca del Gruppo Renault dedicata dedicata alle auto sportive innovative, autentiche ed esclusive. Questa è la prima tappa di un processo che continuerà nel 2023, in vista dell'arrivo della prossima generazione di prodotti Alpine, 100% elettrici", ha dichiarato Raffaele Fusilli, amministratore delegato di Renault Italia.

All'interno dei nuovi store, i clienti troveranno una gamma recentemente rinnovata con il lancio della nuova A110, disponibile in tre versioni: standard, A110 GT e A110 S. Queste tre versioni offrono tre esperienze di guida diverse ma tutte autenticamente Alpine. Fedeli a principi di leggerezza e agilità, le Alpine sono dotate di motore turbo 4 cilindri da 1.8 litri con trasmissione automatica Getrag a doppia frizione umida a 7 rapporti.

L'Alpine A110 è la porta di ingresso nel mondo Alpine.

L'associazione del telaio "Alpine" con la motorizzazione da 252 cv offre un piacere di guida che rimanda alla Berlinette.

Leggera, precisa e briosa, l'A110 dà prova di agilità e dinamicità in ogni circostanza. La Nuova Alpine A110 GT è la coupé sportiva Gran Turismo della gamma. La motorizzazione da 300 cv e il telaio Alpine formano il connubio ideale in termini di performance e comfort. Di rara versatilità ed eleganza, l'A110 GT è l'auto sportiva degli spostamenti quotidiani, ma anche dei lunghi viaggi.

La Nuova Alpine A110 S, al top della gamma, pone l'accento sulla performance. Il telaio Sport valorizza appieno il potenziale del motore da 300 cv. Sportiva nell'animo, offre in opzione i pneumatici semi-slick e un kit aerodinamico specifico per soddisfare i conducenti che vanno alla ricerca di una guida più all'avanguardia, soprattutto su pista. Terribilmente efficace, l'A110 S è un concentrato di emozioni.