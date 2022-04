Incentivi auto, Ds Automobiles: bene, costi siano condivisi

(ANSA) - ROMA, 09 APR - "Ben vengano i contributi governativi: lo sforzo dell'elettrificazione deve essere condiviso da tutti gli attori, non solo dalle aziende e dai clienti, ma anche dallo Stato". Queste le parole di Eugenio Franzetti, Direttore Generale DS Automobiles Italia, uno dei tre brand premium del Gruppo Stellantis, a margine di una conferenza stampa dedicata alla presentazione del team impegnato nel Campionato di Formula E.

"Dal momento che i costruttori stanno facendo uno sforzo enorme nella ricerca e nello sviluppo di power-unit elettrificate e, che i cittadini sono costretti a pagare prezzi più alti rispetto ai motori termici tradizionali, è giusto che lo Stato e le Amministrazioni, oltre alla creazione di una rete per la ricarica, contribuiscano economicamente per aiutare il diffondersi di questo tipo di mobilità".

Durante la conferenza stampa, Franzetti, ha inoltre sottolineato come DS Automobiles, nei primi tre mesi del 2022, sia cresciuta del 40% (con un terzo dei volumi rappresentato dalla gamma elettrificata E-Tense) in controtendenza al mercato delle premium che ha fatto registrare un -24%. Il merito, secondo Franzetti, va ricercato nel "lusso francese", orpelli ed accessori con cui sono equipaggiate le vetture della gamma: DS 3 Crossback, DS 4, DS 7 Crossback e DS 9, anche nelle versioni elettriche o ibride plug-in. Stilemi e particolari di bordo che traggono la loro ispirazione dai prodotti luxury della moda transalpina e che non vogliono in nessun modo entrare in competizione con ciò che viene offerto dalle vetture premium costruite in Germania. (ANSA).