Sulle due vetture di Formula E della Venturi Racing, guidate da Edoardo Mortara e Lucas Di Grassi, che corrono oggi e domani sul tracciato romano del Gp di Formula E dell'Eur, esposto un simbolo per la pace in Ucraina. Sulle carene è infatti presente un adesivo con una colomba di pace stilizzata con i contorni gialli e blu e la scritta 'stand with Ucraine'.