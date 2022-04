Formula E: Evans su Jaguar vince gara 1 dell'E-prix Roma

Mitch Evans, su Jaguar, ha vinto gara 1 dell'E-prix di Roma di Formula E, sul tracciato cittadino dell'Eur. Per il pilota neozelandese è il secondo successo nella capitale dopo quello ottenuto nel 2019. Secondo classificato Robin Frijns su Envision, terzo Stoffel Vandoorne su Mercedes, che era partito in pole position.

Gara avvincente soprattutto nella prima frazione, con i tre piloti arrivati sul podio che si sono alternati in testa con ripetuti sorpassi, soprattutto nella zona delle Tre Fontane e sotto l'obelisco di piazzale Marconi. Poi Evans ha preso il sopravvento staccando gli inseguitori.