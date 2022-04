Formula E: anche le auto ibride e a zero emissioni dei Cc

Anche quest'anno in occasione del Rome E-Prix 2022, l'evento sportivo all'insegna della sostenibilità energetica e dell'innovazione tecnologica, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma sono impegnati per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei tantissimi spettatori, prevenire, ed eventualmente reprimere, ogni forma di illegalità. All'interno dell'area Allianz E-Village, spazio dedicato ai fan della Formula E, dove è possibile seguire le corse e conoscere le ultime innovazioni nel campo della mobilità elettrica, l'Arma dei Carabinieri espone due autovetture green in dotazione ai reparti territoriali: una Toyota Yaris Hybrid e una Nissan Leaf con motore 100% elettrico a zero emissioni, in armonia di intenti con il Campionato Mondiale di Formula E, che promuove attivamente la mobilità elettrica e le soluzioni di energia rinnovabile per contribuire a ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere la lotta ai cambiamenti climatici in tutto il mondo.