Maserati al Rolex Monte-Carlo Masters 2022

Maserati è sponsor del Rolex Monte-Carlo Masters e da 9 al 17 aprile la Casa Tridente è protagonista in occasione dell'edizione 2022 del torneo di tennis. Maserati è presente come auto ufficiale durante il torneo, con una flotta dedicata ad accompagnare i giocatori e gli ospiti durante gli spostamenti. Durante la manifestazione sarà esposta l'ultima nata della casa del Tridente, Grecale nella versione Trofeo e nel colore Giallo Corse. Grecale è il SUV di Maserati, capace di incarnare il concetto di "Everyday Exceptional" e di esprimere il giusto bilanciamento tra versatilità, eleganza, performance ed innovazione. La versione Trofeo è equipaggiata da un performante benzina V6 da 530 CV derivato dal motore Nettuno della super sportiva MC20, e rappresenta la parte più estrema del Marchio, dove il focus è esplicitamente sulle prestazioni, senza rinunciare però al comfort. Il colore Giallo Corse è estremamente sportivo e racconta il legame indissolubile tra Maserati e Modena: la tonalità, infatti, combina i due colori simbolo della città, attraverso il mix di una base gialla con una mica blu, per un look aggressivo ed evolutivo. Gli esterni di Grecale Trofeo sono caratterizzati anche da cerchi da 21", scarichi specifici sportivi e inserti in carbonio su paraurti anteriore, posteriore e minigonne. Sarà esposta anche una speciale Maserati MC20 Fuoriserie dall'esclusiva livrea che rende tributo all'iconica Maserati Birdcage.