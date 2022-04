Hertz, accordo con Polestar per veicoli elettrici

Hertz e Polestar, il produttore svedese di auto elettriche ad alte prestazioni, hanno annunciato una nuova partnership globale che prevede l'acquisto fino a 65.000 veicoli elettrici in cinque anni. La disponibilità delle auto prevista in Europa dalla primavera del 2022 e alla fine del 2022 in Nord America e Australia. La partnership con Polestar segue l'annuncio di Hertz lo scorso ottobre di offrire ai suoi clienti la più grande flotta di noleggio EV in Nord America e una delle più grandi al mondo.

Oltre a rendere disponibile questa flotta per i clienti business, Hertz la sta estendendo agli operatori della mobilità condivisa come veicolo per accelerare ulteriormente la diffusione della mobilità elettrificata. "Siamo entusiasti di collaborare con Polestar e non vediamo l'ora di introdurre i loro prodotti EV premium nella nostra flotta - ha detto Stephen Scherr, CEO di Hertz . perché la partnership con Polestar conferma e rafforza ulteriormente la nostra ambizione di diventare un leader nel moderno ecosistema della mobilità e di farlo come azienda attenta all'ambiente".

Polestar, da parte sua, ha riferito ci aver quasi triplicato i volumi nel 2021 e prevede quest'anno di raddoppiarli, con una previsione di volumi verso i 290.000 veicoli all'anno entro la fine del 2025. "Polestar è impegnata ad accelerare il passaggio alla mobilità elettrica con un portafoglio di prodotti affascinanti e innovativi - ha detto il CEO di Polestar Thomas Ingenlath - e siamo lieti che Hertz ci abbia scelto come partner strategico sulla loro strada verso l'elettrificazione. La partnership con un pioniere globale come Hertz consentirà di mettere a disposizione l'incredibile esperienza di guidare un'auto elettrica a un pubblico più ampio".