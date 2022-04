Volkswagen sposta il Bulli Bus Festival di Hannover al 2023

Volkswagen Veicoli Commerciali ha spostato al 2023 il Vw Bus Festival che avrebbe dovuto svolgersi dal 15 al 17 luglio di quest'anno alla fiera di Hannover. Nel comunicare questa decisione, che è dovuta alla "attuale situazione in Europa" Volkswagen Veicoli Commerciali ha dato appuntamento al mondo degli appassionati del Bulli e, in generale, dei camper e dei van ricavati dall'iconico T1 e dai suoi successori dal 23 al 25 giugno del prossimo anno.

"Il Vw Bus Festival è un argomento importante su tutti i canali dei social media della community e si sta rivelando estremamente popolare - ha detto Lars Krause, membro del consiglio di amministrazione del marchio Volkswagen Veicoli Commerciali con responsabilità per vendite e marketing - Possiamo quindi capire la delusione dei tifosi del Bulli per il rinvio. Ci auguriamo che tutti comprendano la nostra decisione.

Oggi nessuno sa come sarà la situazione a luglio. Tuttavia, non vogliamo celebrare una festa quando c'è la guerra in Europa e con i rifugiati che arrivano ad Hannover e devono essere assistiti".

Volkswagen Veicoli Commerciali ha organizzato per la prima volta il grande Vw Bus Festival ad Hannover nel 2007 registrando fin da subito la partecipazione di 3.500 fra van e camper e oltre 70.000.