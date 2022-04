Viabilità: Fi-Pi-Li, da 11/4 fase 2 lavori nel Fiorentino

Il cantiere sulla Fi-Pi-Li, nel tratto fiorentino compreso fra lo svincolo di Montelupo Fiorentino e quello di Empoli est, entra già nella fase due, con tre settimane di anticipo.

La fase 1 infatti che avrebbe dovuto concludersi il 29 aprile, è già terminata, spiega una nota della Regione Toscana, e i lavori, a partire dall'11 aprile, entrano nella fase successiva, che prevede il doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Firenze con chiusura della carreggiata direzione Pisa-Livorno.

Durante questa fase sarà ripristinata la pavimentazione con asfalto drenante, verranno sostituite le barriere fonoassorbenti e predisposte le reti informatiche. Questa fase durerà fino al 30 maggio. Prima dell'inizio vero e proprio della fase due, ci saranno quattro giorni di lavori solo notturni che serviranno a impostare il cantiere, dalle 22 alle 6, dal 7 al 10 aprile. "Il cambio di passo impresso dai lavori notturni - spiega l'assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli - sta dando i suoi frutti. La notte le lavorazioni vanno spedite e hanno ridotto non di poco i tempi. A questo punto siamo già nella fase 2 con un anticipo di quasi un mese". In questa seconda fase è prevista la chiusura dello svincolo di Montelupo Fiorentino in direzione mare sia in ingresso che in uscita dall'11 aprile al 30. In direzione Firenze lo svincolo sarà chiusolo solo in ingresso in Fi-Pi-Li.