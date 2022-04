Torna Rally Sanremo con 140 equipaggi

Sono 140 gli equipaggi iscritti al 69/mo Rally di Sanremo che si apre alle 14 di domani, davanti al Casinò, per proseguire fino a sabato. La prima novità riguarda il ritorno del pubblico. L'edizione 2022 si preannuncia test decisivo per un futuro salto di categoria. A confermarlo è l'organizzatore, Sergio Maiga. "Vediamo di far bene - ha dichiarato - per farci giudicare positivamente dai nuovi promoter del campionato europeo (Wrc Promoter con sede a Monaco, gli stessi del mondiale, ndr). A Sanremo sono arrivati dei supervisori, proprio per valutare la nostra organizzazione".

In gara ci sono anche due piloti del campionato mondiale. Si tratta dell'irlandese Craig Breen, già campione del Wrc Super 2000, e del norvegese Mand Osterg. L'indotto generato dall'evento motoristico per la città è stimato in circa 3.500 presenze tra equipaggi e pubblico. L'accesso al parco chiuso sarà l'unico ad essere limitato dall'uso obbligatorio della mascherina e dal possesso del green pass. "L'interesse dell'amministrazione nel sostenere il Rally di Sanremo è evidente. Ci sono già stati i contatti con Regione Liguria per il ritorno dell'Europeo - ha affermato l'assessore Giuseppe Faraldi -. Il primo passo era valutare l'aspetto tecnico organizzativo. Ora l'organizzazione ci dice che tecnicamente si può fare. Vediamo di andare avanti per riuscire a trovare l'unità d'intenti che ci vuole per raggiungere nei prossimi anni il salto di qualità".