Francia: auto come sigarette; pubblicitari, retorica inefficace

"Retorica inefficace". Così Vicky Gitto presidente dell'ADCI Art Directors Club Italiano, l'associazione che riunisce i pubblicitari, commenta la legge, appena entrata in vigore in Francia, che impone che le pubblicità di auto debbano riportare messaggi che incoraggiano i consumatori ad alternative di mobilità meno inquinanti. In modo simile a quanto già accade per il tabacco e per alcuni tipi di cibi e bevande, le pubblicità di auto e veicoli su giornali, Tv e web riportano a rotazione tre diciture: "Prendi in considerazione il carpooling", "Per l'uso quotidiano, prendi i mezzi pubblici" o "Per viaggi brevi, opta per camminare o andare in bicicletta", tutte accompagnate dall'hashtag #SeDeplacerMoinsPolluer", ovvero Muoversi senza inquinare.

"Molta retorica e poca efficacia, non vedo altro che questo in questo provvedimento che mi auguro rimanga confinato oltralpe - commenta Gitto in una nota - anche perché con questa logica di scaricare colpe e responsabilità sul consumatore, stimolando ed agendo sul 'senso di colpa' è perversa quanto inefficace. I decisori, magari in una logica collaborativa con i brand meglio farebbero a lavorare sulla consapevolezza e sull'educazione civica, in un processo che deve quindi essere ponderato e ragionato a livello macro nel medio e lungo termine. E non con 'operazioncine' estemporanee".