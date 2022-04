Formula E: a Roma il 9 e il 10 aprile tornano le gare all'Eur

Sabato 9 e domenica 10 aprile torna a Roma il Campionato del Mondo ABB FIA Formula E, che vedrà le monoposto elettriche sfrecciare nella Capitale per la quarta volta dall'esordio nel 2018. La nuova edizione del Rome E-Prix è stata presentata oggi dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dall'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, dal Presidente e Fondatore di Formula E Alejandro Agag, dalla CEO di Enel X Way Elisabetta Ripa e dalla Direttrice Sostenibilità di Formula E Julia Pallé. A Roma si disputeranno la gara 4 e 5 della Stagione 8 del Campionato, che è partito il 28 e 29 gennaio scorsi a Diriyah. Le due tappe romane si terranno nello spettacolare circuito cittadino dell'Eur, con il ritorno tra gli spalti di 20mila tifosi dopo la fine dello stato di emergenza. Formula E, per garantire un'esperienza sicura e piacevole agli spettatori, continuerà ad applicare misure di distanziamento nell'Allianz E-Village e manterrà la capienza limitata nella Green Arena.

"La tappa italiana del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E è un appuntamento di grande importanza per Roma sotto molti punti di vista, oggi ancor più significativo con il ritorno al cento per cento del pubblico in tribuna. Oltre ad essere un evento sportivo seguito da milioni di appassionati in tutto il mondo, la Formula E è anche un modello di innovazione tecnologica ecosostenibile di grande efficacia nello stimolare il cambiamento verso una più diffusa adozione di veicoli elettrici", ha detto il sindaco Gualtieri che poi ha aggiunto: "Quest'anno il programma di legacy del Rome E-Prix si è inoltre esteso oltre il IX municipio, includendo anche il X e il XV con progetti significativi che avranno importanti ricadute sui territori coinvolti".

“La Formula E è ormai una realtà consolidata, che esiste dal 2014, e in vista del doppio appuntamento con il Rome E-Prix del 9 e 10 aprile siamo incredibilmente orgogliosi dell'impatto positivo che la Formula E ha avuto sulla città di Roma, a partire dalla prima edizione del Campionato nel 2018 – ha affermato Alejandro Agag, Presidente e Fondatore di Formula E –. Ci aspettano due giorni di sport e spettacolo: non vediamo l’ora di gareggiare nel Circuito Cittadino dell’EUR, in assoluto uno dei più emozionanti dal punto di vista tecnico. Siamo pronti ad accogliere di nuovo migliaia di tifosi tra gli spalti in questa occasione, per superare la pandemia e godere nuovamente dello sport dal vivo insieme ad amici e familiari. Dopo che le gare saranno finite e i piloti, gli ingegneri e i tifosi andranno per la loro strada, il nostro obiettivo è quello di lasciare un'eredità duratura che avrà un impatto positivo sui cittadini di questa magnifica città. Ringrazio il Sindaco Gualtieri, Roma Capitale ed Enel X e tutti i nostri partner per aver contribuito a rendere possibile questo doppio evento".

Il Campionato del Mondo, inaugurato a settembre 2014, comprende 11 squadre, 22 monoposto e 22 piloti e si propone come una piattaforma sportiva su cui testare e sviluppare tecnologie che contribuiscono a modellare le auto del futuro. Anche grazie a questo carattere innovativo e rivoluzionario, alla Formula E hanno aderito i principali produttori automobilistici del mondo, tra cui Porsche, Mercedes, DS, Jaguar e Nissan. A partire da questa stagione, le gare di Formula E potranno durare fino a un massimo di 10 minuti in più in caso di incidenti che causano l'entrata della Safety Car o Full Course Yellow, la "bandiera gialla" che di fatto neutralizza la gara, durante i 45 minuti canonici. Le monoposto Gen2 saranno, inoltre, le più veloci che abbiano mai gareggiato: i piloti, infatti, potranno sfruttare batterie da 220kW, con un aumento di potenza di circa 20kW rispetto alla Stagione 7. La potenza durante l'ATTACK MODE aumenterà anche fino a 250kW/235kW. Già svelata la nuova monoposto Gen 3, che sarà adottata a partire dalla Stagione 9. La nuova monoposto elettrica ha subito significativi miglioramenti strutturali, tra cui l’introduzione di un nuovo propulsore anteriore e l’eliminazione dei freni idraulici posteriori.