Auto: a Fasano parte Campionato Italiano Velocità Montagna 2022

Con la 63^ Coppa Selva di Fasano dall'8 al 10 aprile si apre il Campionato Italiano Velocità Montagna 2022. La gara pugliese organizzata dalla Scuderia Egnathia Corse torna dopo tre stagioni nella massima serie tricolore con validità per il Trofeo Italiano Velocità Montagna sud, di cui è secondo round ed inaugura anche il Campionato Italiano "Le Bicilindriche" con doppia validità Pista e Salita.

Tutte le tredici gare in calendario CIVM saranno trasmesse in live streaming con diretta su ACI Sport TV (228 Sky e 402 ddt), servizi dedicati alla massima serie ACI Sport della salita sono previsti sui maggiori quotidiani sportivi nazionali e sui periodici più seguiti, consolidata ed ampliata l'ampia visibilità garantita al CIVM grazie all'impegno della Federazione per una serie particolarmente seguita. Il fine settimana fasanese inizierà venerdì 8 aprile con le operazioni preliminari che si svolgeranno presso la sede della Scuderia Egnathia in via dell'Industria, 50 a partire dalle 10.30 e fino alle 19.30. Alle 9 di domenica 10 aprile il Direttore di Gara Rosario Moselli e l'aggiunto Carmine Capezzera, daranno il via alla gara 1, a cui seguirà la seconda, con la nuova procedura che favorisce la diretta TV e streaming con lo start dei protagonisti del CIVM al centro della giornata, ovvero ultima parte di gara 1 e prima parte di gara 2. Il parco chiuso e la Premiazione finale saranno come da tradizione presso la Casina Municipale della Selva di Fasano. Il folto elenco iscritti si conoscerà non appena vi sarà l'approvazione Federale, dopo la proroga delle iscrizioni fino all'intera giornata odierna.

Ettore Bassi nuovamente al volante della Wolf GB 08 Thunder con motore Aprilia, l'attore ed esperto pilota ha pianificato un programma racing sulla monoposto protagonista del Campionato Italiano Prototipi. Il noto attore ha anche prodotto un docufilm sulla preparazione parallela delle gare e dello spettacolo teatrale, di cui mostrerà un'anteprima al paddock di Fasano. Tra i nomi di spicco il pluri campione Faggioli e Caruso su Norma, su Osella Scola, Degasperi, Fazzino, Lombardi, Ligato e Maroni.