A Parma dal 10 al 18 settembre torna il salone del Camper

Il turismo all'aria aperta ha avuto un'impennata nel 2021 e quest'anno è destinato a segnare il boom della vacanza in camper. Le nuove immatricolazioni, secondo i dati di Apc, Associazione Produttori Caravan e Camper, nel 2021 sono cresciuti dal +7,68% del 2020 al +11,92%. È in questo scenario che il Salone del Camper torna a Parma dal 10 al 18 settembre. La macchina organizzativa è partita e i principali brand del settore si sono già accreditati.

Al via anche le attività di avvicinamento alla 13/a edizione: il primo SaloneDelCamper LAB-Webinar ha puntato i riflettori sull'importanza di investire in aree di sosta innovative e digitalizzate come spinta economica per i territori. Organizzato con Apc, Associazione Produttori Caravan e Camper, il Salone del Camper è uno dei principali eventi internazionali di settore, 100mila metri quadri di superficie espositiva per cinque padiglioni che ospitano quattro aree merceologiche: Caravan e Camper, dove sono presenti le più importanti aziende europee del settore; Accessori per i veicoli e complementi utili a rendere ancora più confortevole la vacanza; Shopping, con prodotti per la vita outdoor e per i piccoli spazi; Percorsi e mete, sezione di promozione turistica per conoscere luoghi e destinazioni ideali per il turismo in libertà.