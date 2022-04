Peugeot 3008 Hybrid: il Suv con la divisa della Gendarmeria

Dopo le Peugeot 5008 acquistate nel 2021, la Gendarmeria Nazionale francese ha appena ordinato 395 Peugeot 3008 Hybrid Plug-in, scrivendo il prosieguo di una lunga storia fra la Casa del Leone e la Gendarmeria transalpina, iniziata subito dopo la Seconda guerra mondiale. Alla fine degli anni 40, nella confusione del dopoguerra, la Gendarmeria Nazionale francese ricostituisce il suo materiale rotabile come meglio può, requisendo vetture della Resistenza o attingendo a quello che rimaneva del parco automobilistico dell'esercito.

Naturalmente, le prime Peugeot, alcune 202, 302 e 402, entrano a far parte delle brigate, in quantità limitata e il più delle volte in nero! Infatti, l'ormai famoso - e temuto - colore Blu Gendarmeria diventerà standard solo negli anni 1969/1970. Le versioni SW prima dei SUV A partire dagli anni '50, la Gendarmeria Nazionale struttura i suoi acquisti di materiali e comincia a ordinare veicoli su vasta scala. È l'inizio di una lunga storia con Peugeot, soprattutto con le versioni Station Wagon del Marchio del Leone. Naturalmente, oltre che da questi veicoli di grande volume, la storia di Peugeot e della Gendarmeria è ricca di altri modelli, a cominciare dalle grandi protagoniste 205 e 206, molte delle quali equipaggiavano le brigate, fino alla 306, particolarmente apprezzata dalle pattuglie autostradali. Senza dimenticare tutte le berline 203, 403, 305 o 505 che, come veicoli di servizio riservati agli ufficiali, avevano il privilegio di non essere di colore Blu Gendarmeria, bensì nere o grigie. Essendo responsabile della sicurezza del territorio in tutta la sua diversità - strade, autostrade, montagna, campagna - e di tutte le sue componenti - Francia metropolitana, territori d'oltremare - la Gendarmeria ha dovuto adattare il suo parco veicoli. Così ha dovuto acquisire alcuni modelli speciali, talvolta insoliti. Gli automobilisti degli anni '80 e '90 ricordano, non senza un brivido, le Peugeot 405 T16 (200 CV) e 306 S16 (167 CV) delle Brigate Rapide d'Intervento che operavano sulle autostrade francesi. Altri veicoli molto noti al pubblico, sono le SW 203, 403, 404, 504 e poi 505 della Guardia Repubblicana incaricate della sicurezza al Tour de France. Per poter intervenire su tutti i tipi di percorsi, compresi i più difficili, la Gendarmeria Nazionale ha sempre avuto una flotta di veicoli 4X4. La 203 Station Wagon fu la prima vettura ad essere usata dalla Gendarmeria, soprattutto dalle brigate incaricate della polizia stradale, appena create in una Francia che si apprestava ad entrare in grande stile nel cosiddetto Trentennio Glorioso (i 30 anni di crescita economica tra il 1945 e il 1975). Poi, ogni decennio, ha portato alla Gendarmeria la sua quota di automobili Peugeot: 403, 404, 204, 304, 305, 504, 505 e 306 fino all'arrivo di una nuova generazione di veicoli che associano uno spazio interno ancora più fruibile e generoso ad un comportamento su strada efficiente: la Gendarmeria opta per i Peugeot Expert, i predecessori del 5008, e ben presto per il 3008 Hybrid.