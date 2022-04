BMW Italia e AX Milano, 10 anni insieme

Dieci anni insieme ricchi di successi, con la volontà e la speranza di averne altri in futuro. BMW Italia e Olimpia Milano hanno celebrato oggi la loro partnership decennale con un evento organizzato alla "House of BMW" di via Verri. Una visione comune tra le due aziende leader nei rispettivi settori, come evidenziato da Massimiliano Di Silvestre, presidente e ad di BMW Italia: "Ci sono tanti valori che ci uniscono al mondo del basket come apprezzare il fare fatica, rispettare la disciplina, soffrire, allenarsi assieme per raggiungere un obiettivo; rispettare gli impegni presi; rispettare le regole, i compagni, gli avversari, l'arbitro, il pubblico. Noi, come BMW Italia ci riconosciamo appieno in questi valori. Perché per noi la passione, il lavoro di squadra, lo stile, il rispetto e la voglia di superarci fa parte del nostro modo di lavorare e di operare sul mercato e nella società. Ma siamo uniti soprattutto dalla visione del futuro. La "tripla doppia" a cui noi puntiamo è 80-50-20,: sono i numeri che dicono di quanto vogliamo ridurre le emissioni entro il 2030.

Intendiamo infatti ridurre le emissioni dell'80% in fase di produzione, del 50% nell'utilizzo dei veicoli e del 20% nella supply chain".