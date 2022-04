Benzina, prezzo settimanale scende sotto 1,8 euro

Il prezzo della benzina scende sotto 1,8 euro al litro per la prima volta da gennaio. Secondo le rilevazioni settimanali del Mite, tra il 28 marzo e il 3 aprile, la verde in modalità self è scesa in media a 1,792 euro a litro, in calo di 7,8 centesimi rispetto alla settimana precedente, pari a circa -4%. Il diesel, sempre al self service, è sceso ad un prezzo medio nazionale di 1,788 euro a litro, con una diminuzione di circa 7 centesimi al litro, pari ad un ribasso del 3,7%.



Il calo lascia insoddisfatti iconsumatori. Per il presidente dell'Unione nazionale consumatori Massimiliano Dona, è in particolare "scandaloso" che il prezzo del diesel, nonostante il taglio di 30,5 cent deciso dal Governo, sia "ancora sopra ai valori precedenti lo scoppio della guerra, ossia alle speculazioni scattate dopo il 24 febbraio". "Se la benzina in modalità self service è a 1,793 euro al litro, un prezzo inferiore a quello della rilevazione del 31 gennaio, quando era pari a 1,797 euro al litro, il gasolio è a 1,788 a euro al litro, un livello ancora maggiore al dato registrato il 28 febbraio, dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, quando era 1,740 euro", prosegue Dona. Le riduzioni dei listini dei carburanti alla pompa sono ancora insufficienti, anche per il Codacons, che calcola come gli italiani continuino a pagare i rifornimenti fino al 24,4% in più rispetto allo scorso anno. "Nonostante il calo delle accise disposto dal Governo, oggi la benzina costa il 4% in più rispetto a inizio anno, mentre per il gasolio si spende addirittura il 12,7% in più con un aggravio di spesa pari a +10 euro a pieno", sottolinea l'associazione.