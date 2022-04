Viabilità: riapre domani dopo 4 mesi la statale Regina

Domani pomeriggio, con una settimana di ritardo sulla tabella di marcia, e a 126 giorni dall'inizio dei lavori, riaprirà la statale 340 Regina nel comune di Colonno, sulla sponda occidentale del lago di Como, interrotta per i lavori di realizzazione dell'imbocco della Variante della Tremezzina. Come informa in una nota Anas, "nonostante le sfavorevoli condizioni climatiche della settimana appena trascorsa, sono stati ultimati gli interventi integrativi di consolidamento e disgaggio del versante posto a monte dell'innesto sud della variante, mentre le restanti attività, indispensabili alla riapertura al traffico della statale programmata per le ore 17 di domani 5 aprile, sono ormai in fase di completamento.Si chiude così la prima fase dei lavori, resasi strettamente necessaria a consentire il regolare transito dell'utenza stradale nel tratto interessato dai lavori ed a garantire la regolare prosecuzione degli stessi". L a variante della Tremezzina, una volta ultimata consentirà di collegare con una strada a monte e quasi interamente in galleria i Comuni di Colonno e di Griante, evitando le strettoie della vecchia strada a lago. Nel corso di questa prima fase dei lavori è stato realizzato un muro sul lago lago che ha richiesto lo sbancamento di circa 6.300 metri cubi di terreno e roccia, l'utilizzo di 4.500 metri cubi di calcestruzzo per i getti di completamento, oltre alla movimentazione di circa 3.000 metri cubi di materiali per i riempimenti. "Parallelamente alla realizzazione del muro lato lago - aggiunge Anas - sono stati realizzati gli scavi di sbancamento, prevalentemente in roccia, dell'area di imbocco Nord della galleria di svincolo (salto di montone) e di buona parte delle aree di imbocco Sud, attuate anche con l'utilizzo di esplosivi". La riapertura della strada è molto attesa dai paesi rivieraschi, costretti in questi mesi a lunghe deviazioni per raggiungerli, specialmente in vista dell'avvio della stagione turistica.