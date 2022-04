Red Dot Award 2022: tutte le auto premiate per il design

La Ferrari Daytona SP3 ha vinto il premio "Best of the Best" ai Red Dot Award 2022, il premio annuale assegnato in Germania che da oltre 65 anni celebra il miglior design di un veicolo. Il terzo modello dell'esclusivo programma Icona di Maranello non è stato però l'unico premiato durante la cerimonia avvenuta nei giorni scorsi. Vediamo la lista completa dei modelli premiati per il miglior design del 2022, divisi per categoria. Quest'anno, infatti, la giuria ha assegnato altri Best of the Best, forzando il protocollo degli anni passati. Tra i vincitori c'è anche Hyundai Staria, il van per trasporto persone che aveva già stupito stampa e addetti ai lavori in fase di presentazione nell'aprile 2021. Dopo esser stata eletta Car of The Year 2022, anche la Kia EV6 vince anche il premio Best of the Best per il design più innovativo. Peugeot e Honda si aggiudicano il premio per il miglior design di prodotto, rispettivamente con la nuova 308 e con il SUV ibrido HR-V e:HEV. Grazie alla EV6, Kia ha incassato anche il Red Dot Award nella categoria Interior Architecture and Interior Design, per l'innovativo sito denominato "EV6 Unplugged Ground", che permette agli utenti di conoscere in anteprima le doti tecnologiche della berlina elettrica coreana.