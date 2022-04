Negli Usa usato certificato Honda per veicoli sino a 10 anni

In controtendenza con i trend europei che puntano a incentivare lo svecchiamento dei parchi auto e a far rottamare i veicoli con più di 10 anni di età, negli Stati Uniti la Honda lancia una nuova campagna per incentivare l'acquisto di vetture usate del proprio brand con età sino a 10 anni.

La nuova iniziativa HondTrue Used, infatti, propone una garanzia del costruttore nipponico per le auto sino a due lustri di età.

Una 'rivoluzione' che punta a offrire l'opportunità di guidare Honda anche ai giovani a corto di badget e a chi non vuole rinunciare alla qualità della Casa del Sol Levante ma non se ne può permettere il nuovo o un seconda mano più 'fresco'.

La garanzia proposta è limitata a 100 giorni o 5.000 miglia (8.046 km) ed è accompagnata da un'interessante opportunità di 'soddisfatto o rimborsato' che prevede l'opzione del cambio del veicolo scelto con un usato differente entro 3 giorni dall'acquisto o 300 miglia percorse (482 km), senza alcun tipo di giustificazione da parte del cliente.

Inoltre, nel prezzo della macchina sono incluse per un anno l'assistenza stradale, un eventuale primo cambio olio e un'assicurazione con il rimborso di 100 dollari al giorno (sino a un massimo di 300 dollari) in caso di interruzione di un viaggio per il guasto del veicolo.

Le auto proposte nel programma HondaTrue Used sono state tutte verificate con 112 controlli, hanno il chilometraggio certificato e non devono aver avuto incidenti importanti.

Inoltre, se necessario, prima di essere vendute vengono sottoposte a cambio filtri, liquidi e gomme.

HondaTrue Used si affianca sul mercato yankee ai programmi HondaTrue Certified e HondaTrue Certified+ che offrono macchine usate garantite con la H sul cofano, rispettivamente con età sino a 2 e sino a 7 anni.

Da ricordare che sul nuovo il brand nipponico offre in Nordamerica una garanzia generale di 3 anni o 36.000 miglia (circa 58.000 km), estesa a 5 anni e 60.000 miglia (circa 96.500 km) per la parte relativa a motore e più in generale a tutto il 'powertrain'.

Infine, da sottolineare come il marchio di lusso Acura del gruppo Honda abbia lanciato in contemporanea una proposta analoga (Acura Precision Used) che punta anche a rafforzare il valore dell'usato dei propri veicoli.