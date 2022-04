Jorge Lorenzo come Valentino Rossi, passa dalle due alle 4 ruote

Jorge Lorenzo come Valentino Rossi, passerà dalle due alle quattro ruote. Ieri il 'Dottore' si è piazzato al 17/o posto, con i compagni Frederic Vervisch e Nico Müller, nella 3 ore di Imola valida per il GT World Challenge Europe, a bordo di un'Audi R8 del Team WRT. Ora invece tocca a Lorenzo, annunciato come nuovo pilota del team Q8 Hi Perform. Il 5 volte campione del le moto sarà infatti l'Official Driver della scuderia nella Porsche Carrera Cup Italia 2022, il monomarca tricolore giunto alla 16/a edizione. Il campionato, dopo i primi test ufficiali previsti a Monza il 13 aprile, aprirà ufficialmente i battenti nel weekend del 7-8 maggio ad Imola presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, per poi proseguire con le successive tappe di Misano (4-5 giugno), Mugello (16-17 luglio), Vallelunga (17-18 settembre), Franciacorta (1-2 ottobre) e Monza (8-9 ottobre). "Inizia una nuova e stimolante fase della mia vita - dice Jorge Lorenzo -. Ringrazio molto il team Q8 Hi Perform per avermi accolto e per avermi scelto come pilota ufficiale. Non vedo l'ora di mettermi in gioco e dimostrare tutto il mio valore al volante. Abbiamo un team forte, affiatato ed ambizioso: tappa dopo tappa, il nostro obiettivo dovrà essere sempre quello di crescere e di vincere quante più gare possibili". "Siamo un team con le carte in regola per competere e vincere - spiega Gherardo Bisi, direttore marketing di Q8 -. Io sono un appassionato di motori e ho sempre seguito la MotoGP e i suoi piloti, un mix di talento, concentrazione e agonismo. Jorge rispecchia il professionista che cercavamo ed era nei nostri radar già da tempo. Lo abbiamo scelto convinti che possa raggiungere ottimi traguardi anche su quattro ruote".