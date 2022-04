Benzina: prezzi ancora in calo, self a 1,803 euro

I prezzi continuano a scendere sulla rete carburanti. In dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 3 aprile, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self diminuisce a 1,803 euro al litro (1,825 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,731 e 1,825 (no logo 1,797). Il prezzo medio praticato del diesel self scende a 1,799 euro al litro (contro 1,822), con le compagnie tra 1,746 e 1,820 (no logo 1,803).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato cala a 1,934 euro al litro (1,959 il valore precedente), con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,828 e 2,012 euro (no logo 1,849). La media del diesel servito è a 1,933 euro (contro 1,961), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,844 e 1,995 euro (no logo 1,855).

I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,840 a 0,868 euro (no logo 0,856). Infine, il prezzo medio del metano auto risulta in saliscendi e si trova tra 2,018 e 2,302 (no logo 2,122).