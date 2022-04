Toyota avverte, con nuove politiche green stop produzione GB

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Toyota, la più grande casa automobilistica del mondo, ha avvertito Grant Shapps, il segretario ai trasporti britannico, che dopo 30 anni di attività potrebbe cessare la produzione in Gran Bretagna, a meno che il governo non riveda, minimizzandole, le sue politiche "verdi" che impongono un rapido passaggio ai veicoli elettrici puri. Lo riporta il Sunday Times. La minaccia per il futuro di 3.000 posti di lavoro nello stabilimento di Burnaston, nel Derbyshire, e nello stabilimento di motori di Deeside, nel Galles settentrionale, arriva quando il Dipartimento dei trasporti (DfT) si prepara a imporre obiettivi che richiedono una percentuale crescente di vendite di auto e furgoni nuovi da modelli a emissioni zero ogni anno a partire dal 2024. (ANSA).