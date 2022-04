Dalle moto alle auto, ecco il nuovo Rossi 'uguale a Hamilton'

(ANSA) - ROMA, 02 APR - Dalle due alle quattro ruote con la stessa voglia e passione che gli ha permesso di scrivere la storia della MotoGp e del motorsport italiano. La vita da pilota di Valentino Rossi riparte da Imola, dove il Dottore è tornato in pista dopo l'emozionante addio al Motomondiale la stagione scorsa. Ad accompagnare il pesarese nella sua nuova avventura nel GT World Challenge è una spettacolare Audi R8 Lms Evo II del team Wrt e due compagni di squadra, il belga Frédéric Vervisch e lo svizzero Nico Müller. "Sono come Lewis Hamilton, ricordate quando a Valencia ci siamo scambiati la sua Mercedes con la mia moto - racconta l'ex pilota di Aprilia, Honda, Yamaha e Ducati - ho grande passione per tutto il Motorsport in generale e proprio da questo punto di vista siamo uguali. La passione - assicura il pilota pesarese - è la base, voglio essere forte e andare veloce, in gare importanti come la 24 Ore di Spa e in futuro Le Mans, una corsa molto celebre. Voglio capire fin dove posso arrivare e se posso raggiungere alti livelli anche sulle auto.

E' una bella sensazione, quando si comincia una nuova esperienza, ci sono tanti propositi. Il feeling con la macchina è molto buono, mi diverto perchè la vettura va forte e mi dà tanta adrenalina. Se vedo la F1? E' stellare. Tutti contenti con la Ferrari tornata ad andare forte. Ho visto Hamilton, non è preoccupato ma sa che c'e' molto lavoro da fare, intanto ci godiamo la lotta tra Verstappen e Leclerc". Chiusura anche sulla nuova carriera da papà: "sta andando molto bene, - assicura Valentino - Giulietta è tranquilla, ci fa dormire e la mamma è carica". E tornando alla nuova carriera da pilota automobilistico, a giudicare da quanto visto a Imola il nuovo Valentino Rossi promette bene: dalle prime alle seconde prove libere è migliorato giro dopo giro. Il numero 46, al volante della sua Audi R8 Lms Evo II GT3 del team Wrt, nel corso delle prequalifiche del GT World Challenge ha ridotto notevolmente il gap dai più veloci. Un miglioramento di un secondo e mezzo dopo le prime libere della mattina dove con il suo team aveva chiuso al sesto posto. Nel pomeriggio il Dottore si è dovuto accontentare della quindicesima posizione assoluta, ma il ritardo rispetto ai migliori è di solo mezzo secondo, il che lascia aperta ogni possibilità in vista delle qualifiche e della gara in programma domani. Davanti a tutti la Mercedes Amg GT di Marciello-Juncadella-Gounon. Ad accompagnare Rossi nel primo giorno della sua nuova avventura a quattro ruote un ex rivale della MotoGp, ovvero lo spagnolo Dani Pedrosa che ha fatto visita al Dottore nel box. Un saluto amichevole per due che si sono sfidati per tanti anni nel Motomondiale: anche Pedrosa è a Imola per iniziare la sua nuova sfida in auto con Lamborghini nel Super Trofeo Europa. (ANSA).