Le bandiere elettroniche debuttano sulla pista del Mugello

Da oggi sulla pista dell'autodromo del Mugello (Scarperia) verranno utilizzate le bandiere elettroniche che andranno ad aggiungersi a quelle classiche in tessuto utilizzate comunemente dai commissari di percorso per comunicare ai piloti le condizioni del circuito o eventuali provvedimenti della direzione di corsa.

Le bandiere, omologate 'grado 1' da Fia e Fim, organizzatori rispettivamente dei campionati mondiali di Formula 1 e di MotoGp, saranno più grandi delle attuali e saranno visibili su ben 20 pannelli elettronici posti ai lati del nastro d'asfalto.

Queste installazioni, spiega una nota, saranno utili per garantire una maggiore sicurezza e visibilità in pista e per permettere alla direzione gara e ai commissari di avere una comunicazione immediata con i piloti. Ne verrà fatto uso sia in gara sia nei test privati di auto e moto. Già questo fine settimana, con la 'Mugello Classic', competizione di autostoriche dagli anni '50 al 2000, sarà possibile sperimentare questa innovazione.