Polstrada Genova fa trovare in porto Anversa supercar rubate

La polizia Stradale di Genova ha consentito il recupero due due supercar che stavano per essere imbarcate nel porto di Anversa. Una è una Ferrari F8 Tributo, la seconda una Range Rover Evoque. L'esperienza e la specializzazione della Polizia Stradale e la fitta rete di collaborazioni con altre Forze di Polizia ed enti privati ha consentito agli operatori della squadra di polizia giudiziaria della Stradale di Genova di accertare, dopo la segnalazione di una ditta di noleggio di vetture di alta gamma che opera nel milanese, che la Ferrari si trovava in Belgio. Tramite personale della Polizia in servizio all'Interpol, è stato chiesto l'intervento nel porto di Anversa delle forze di polizia che hanno trovato e sequestrato la Ferrari e la Range Rover Evoque, risultata rubata in Olanda, all'interno di un container caricato su un mezzo pesante in procinto di essere imbarcato su una nave diretta in Africa.