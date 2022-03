Hanno 50 auto intestate fittiziamente, coppia denunciata

Sulla carta risultano proprietari di oltre 50 auto di seconda mano, ma in realtà erano solo prestanome per le vetture, molte delle quali venivano utilizzate per commettere reati. Lo hanno scoperto i carabinieri di Pianoro, nel Bolognese, che hanno denunciato una coppia, lui 34 anni e lei 28, entrambi di origine romena e già con precedenti.

Sono accusati di falso ideologico e intestazione fittizia di veicoli.

Le indagini sono partite dalle numerose segnalazioni di furti e altri reati contro il patrimonio commessi in varie zone d'Italia utilizzando auto che, da accertamenti, erano intestate a uno o all'altro dei due coniugi, i quali ogni volta risultavano però estranei a quegli episodi. Si è così ricostruito che i due erano, appunto, semplici prestanome.

Nessuno dei veicoli a loro intestati è risultato nella loro effettiva disponibilità. Per tutte le vetture è stata chiesta la cancellazione dal Pra e il sequestro.

La coppia, da quanto emerso, vive da un paio d'anni con i figli minori in un alloggio occupato abusivamente nella cittadina del Bolognese.