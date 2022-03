Frana A24: SdP, soluzioni tampone per Pasqua

"In attesa di capire come le Amministrazioni, Provincia di Roma e Comune di Roviano, intendano intervenire per mettere in sicurezza un'area sottoposta alla loro responsabilità la concessionaria, per far fronte alle necessità dei pendolari e all'incombente fine settimana di Pasquetta, sta studiando soluzioni tampone, che probabilmente prevederanno uno scambio di carreggiata, con tutti i disagi che una circolazione a corsia unica per senso di marcia comporta". Lo rende noto Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrade A24 e A25. "Già per domani mattina - si legge in una nota - è stato fissato un sopralluogo con esperti dell'Università La Sapienza di Roma. Soluzioni che saranno comunque temporanee e non risolutive. In attesa ancora e purtroppo che il Governo, dopo il commissariamento del Mims da parte del Consiglio di Stato per la mancata conclusione dell'iter amministravo previsto, si decida ad approvare il nuovo Piano economico finanziario (Pef) come previsto dalla legge 228 del 2012, 10 anni fa. Pef, come ricordato anche dal presidente Marsilio in una nota, che porterebbe finalmente all'approvazione di interventi non più rinviabili (sicurezza antisismica, nuove e adeguate reti per evitare l'invasione della fauna, piano gallerie, il contenimento dei pedaggi)".