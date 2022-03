Auto: a Caltanissetta vetture d'epoca rievocano giro del '48

Si terrà il 3 aprile a partire dalle 9 la manifestazione rievocativa per auto d'epoca "Caltanissetta e il Giro di Sicilia del 1948". L'evento turistico sportivo è organizzato dal Circolo dell'Antico Pistone di Caltanissetta, con il patrocinio dei Comuni di Serradifalco, San Cataldo e Caltanissetta e il contributo della Campari/Averna. "La rievocazione - spiega il presidente del circolo nisseno, Pietro Stella - vuole ricordare quel 3 aprile 1948, quando, superato il secondo conflitto mondiale, la competizione ideata da Vincenzo Florio riprese vita e per la prima volta comprese nel percorso di gara le province interne dell'Isola, Caltanissetta ed Enna".

Nella stessa data, 74 anni dopo, si celebrerà l'evento, partendo alle ore 9 da Serradifalco, per transitare alle 11 a San Cataldo, percorrere i celebri tornanti in salita di Babbaurra, giungere alle 12 a Caltanissetta, con chiusura della manifestazione al Museo dell'Amaro Averna. Come indicato dal segretario del circolo, Ivan Rando, per la manifestazione sono state selezionate 33 vetture, di cui 20 appartenenti al periodo 1948/1958, anni in cui si corse il Giro di Sicilia nelle province interne dell'Isola. Bugatti, Jaguar, Lancia, Alfa Romeo, Paganelli Sport, Renault, Porsche, Fiat, Ashley, MG, Ford in varie versioni speciali e da corsa tra le vetture presenti.

All'evento saranno presenti due vetture che quel Giro di Sicilia disputarono davvero. La Fiat 1100 Sport "Tornatore" che avrà assegnato il numero "980", come quello portato nella edizione del 1948 e la Lancia Aprilia Paganelli Sport che avrà il numero "430", lo stesso che ebbe in gara nella edizione del 1950. Dieci vetture faranno parte del "Targa Florio Tribute", necessario omaggio all'altra manifestazione ideata da Vincenzo Florio, rientranti nel periodo 1960/1973, anni in cui la gara siciliana fece parte del Campionato Mondiale Costruttori.

Alla manifestazione sarà presente anche una speciale rappresentanza di mezzi storici della Polizia di Stato con in testa il Questore, Emanuele Ricifari, intervenuto all'incontro, a conferma della vicinanza delle forze dell'Ordine a tutte le iniziative sane e qualificanti del territorio, assicurandone la sicurezza sui luoghi e le strade interessati dalla manifestazione.