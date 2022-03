Benzina: Gdf Vicenza, 6 multe a distributori carburante

Sono sei le sanzioni elevate dalla Guardia di finanza di Vicenza nei confronti di alcuni distributori di benzina situati nei comuni di Vicenza, Dueville e Asiago, per non avere adeguato i prezzi al consumo così come deciso dal Governo in relazione alla riduzione delle accise. I controlli hanno interessato non solo le stazioni di servizio ma anche i supermercati, per un totale di circa una quarantina di verifiche. Le attività - spiega la Gdf in una nota - proseguiranno per le prossime settimane con controlli sulla distribuzione stradale dei carburanti, finalizzati non solo a garantire il corretto assolvimento degli obblighi impositivi, ma anche il regolare funzionamento dei sistemi di erogazione.