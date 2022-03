Al via convention Vtm, in scena la mobilità del futuro

Supercar e moto elettriche, ma anche guida autonoma, intelligenza artificiale, algoritmi per la mobilità. Il futuro va in scena alle Ogr di Torino dove si è aperta con l'intervento in collegamento video del ministro Giancarlo Giorgetti, l'edizione 2022 del Vtm - Vehicle & Transportation Technology Innovation Meetings, unica business convention in Italia dedicata all'industria automotive e dei trasporti. Sono presenti oltre 300 aziende, 136 divisioni acquisti e R&D rappresentate da 210 buyer. Cifre da record per questa due giorni, promossa da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino e organizzata da Abe con Ceipiemonte e Ice Italian Trade Agency. Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center sono main sponsor della business convention.

Ritornano al Vtm grandi imprese internazionali come Avl, Bosch, Continental Engineering Services, Csi, Denso Italy, Fev, Itt, Keysight, Sabelt, a cui si aggiungono prestigiosi brand come Accenture, Blue engineering, Capgemini Engineering, Daca-I, Grape Up, Punch Torino, Segula. Industrial partner è Stellantis.

"Un terzo delle imprese dell'automotive sono in Piemonte, il 40% del fatturato di settore è prodotto in Piemonte e il 40% dei 60.000 addetti sono qui. Con le risorse del Pnrr e i fondi europei, uniti all'eccellenza nella ricerca di Università e Politecnico, daremo sostegno a un comparto che è una risorsa straordinaria per l'economia e i posti di lavoro del Piemonte.

Avremo occupazione e ricchezza se investiremo nel mondo dell'imprenditoria, e in Piemonte lo sappiamo fare" ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. "L'incontro con Stellantis ha ribadito la centralità di Torino non solo in ambito produttivo, ma anche ingegneristico e di progettazione" ha sottolineato Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino.