Ford, si torna in pista con la Driving University

Si torna in pista con i corsi della Ford Performance Driving University che riparte con i suoi corsi. Nell'ambito del proprio impegno di social responsibility in materia di sicurezza e di guida responsabile, Ford ha istituito nel 2017 Ford Performance Driving University, un programma per insegnare ai neo-proprietari di modelli Ford ad alte prestazioni, come gestire responsabilmente e in sicurezza la potenza della propria vettura Ford Performance.

I corsi, offerti gratuitamente ai clienti Ford Performance, hanno l'obiettivo di fornire conoscenze, tecniche di guida e consapevolezza, grazie al coordinamento di un team di piloti professionisti, su diversi circuiti italiani. Dal lancio del programma, sono oltre 1.800 i clienti che hanno partecipato agli appuntamenti in pista e la stagione 2022 si è aperta ad Anagni, con la prima tappa, lo scorso 26 marzo. I partecipanti si sono alternati tra lezioni teoriche e guida in pista, allo scopo di acquisire maggiore consapevolezza del comportamento delle auto, anche nelle situazioni più estreme.

Nel corso della giornata, sono stati affrontati argomenti legati alla sicurezza e al controllo della vettura in pista come, per esempio, l'impostazione delle traiettorie, l'handling, la staccata, il controllo del sovrasterzo o il comportamento dinamico in condizioni al limite. Agli esercizi sono stati affiancati giri veloci in pista, durante i quali i partecipanti hanno avuto la possibilità di guidare vetture Ford Performance a trazione anteriore, posteriore e integrale.

"I clienti Ford Performance fanno parte di una famiglia che ha pochi rivali per tradizione e innovazione - ha dichiarato Fabrizio Faltoni, Presidente e Amministratore Delegato di Ford Italia - e la nostra Driving University incarna questo doppio spirito offrendo loro una giornata in cui vivono l'emozione e la passione costruita in anni di successi, anche recenti, nel motorsport. Ma guardano anche al futuro provando tecnologie, come l'elettrico, che nascono su modelli innovativi come la Mustang Mach-E e che presto Ford renderà accessibili a tutti".

I corsi Performance, che proseguiranno ad aprile e maggio con due tappe a Modena, sono offerti gratuitamente a tutti i clienti che acquistano (o noleggiano con formula Ford Business Partner) un veicolo Ford Performance come Fiesta ST, Focus ST, Puma ST, Mustang Mach-E e, da quest'anno, anche il suv All-Electric high-performance Mustang Mach-E GT.