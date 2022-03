BMW, tecnologie e infrastrutture guidano cambiamento

Tecnologia, innovazione e 'senso di urgenza', sono gli ingredienti chiave per il cambiamento del settore automotive secondo BMW. "I dati parlano chiaro - ha raccontato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia, ospite di Ansa Incontra - sul fatto che dove c'è l'infrastruttura, il processo di elettrificazione cresce e corre velocemente. Dove non ci sono infrastrutture sufficienti, la domanda di elettrificazione è meno progressiva". Diversi nodi da risolvere, anche in Italia. "Noi siamo in una situazione in cui ci sono piani ben fatti - ha detto Di Silvestre - e in Italia c'è stato un miglioramento del 30% delle infrastrutture rispetto all'anno precedente, ma è chiaro che occorre un maggiore senso di urgenza. Nel PNRR ci sono piani ben fatti e ambizioni in merito alla trasformazione energetica. Ci sono la sostanza e il budget e vorremmo condividere con il Governo la necessità di abbracciare il carattere di urgenza". L'accesso alla ricarica, meglio se rapida, rimane uno dei punti fondamentali. "Noi, come Bmw - ha commentato Di Silvestre - stiamo provvedendo ad installare la ricarica veloce nelle nostre concessionarie. Entro primavera copriremo il territorio italiano e garantiremmo direttamente l'accesso a strutture di ricarica veloce in concessionaria. Serve anche snellire la burocrazia per l'installazione delle wallbox domestiche e cambiare la fiscalità che penalizzante per le auto aziendai. Il Belgio è riuscito in questo modo a cambiare il parco circolante con vetture meno inquinanti. Fiscalità dell'auto (anche secondo numeri di UNRAE) garantirebbe benefici fiscali anche per lo Stato. Tutto questo è già nell'agenda del Governo e speriamo in un'accelerazione".

In una situazione di cambiamento per il mercato automobilistico, anche Bmw si gioca le sue carte, tra successi di mercato e strategie per il futuro. "Quello che stiamo vivendo è un momento complicato che dura ormai da due anni - ha commentato Di Silvestre, presidente e Ad di Bmw Italia, ospite di Ansa Incontra - con moltissime variabili esterne che influenzano che influenzano l'ecosistema del nostro business. Nei momenti come questi è ancora più importante fare le cose giuste". Il concetto è quello al quale il Bmw Group si è ispirato anche per i recenti risultati ottenuti. "Guardando ai risultati del gruppo Bmw del 2021 sia livello globale he di mercato Italia, di cose giuste ne sono state fatte molte. Lo dicono i risultati di bilancio ma anche le performance sul mercato, perché siamo leader al livello globale nel mercato premium, e Bmw, con Mini e Motorrad, sono leader in Italia nei rispettivi mercati premium". Una situazioni con tante variabili in gioco, dalla carenza di materie prime fino al recente conflitto ucraino, conta anche la strategia. "In questa fase - ha spiegato il Presidente e AD di Bmw Italia - bisogna rimanere flessibili. Anche il 2022 si è aperto con lo stesso trend del 2021, ma con una variabile in più e cioè la situazione in Ucraina. Il nostro modo di far fronte a queste situazioni si basa su due modalità operative: l'architettura flessibile delle nostre strutture produttive e una rete di fornitori diversificata e globalizzata. Difficoltà ce ne sono ma riusciamo a gestirle e a contestualizzarle". Un modello in cambiamento, quindi, che punta al futuro. "Tante variabili ci hanno portato a ripensare anche il modello i business - ha riferito Di Silvestre - e a concentrarci sulla relazione con il cliente finale, tornando a parlare di brand quasi con un linguaggio customizzato. La diminuzione degli stock ha portato anche un beneficio per la rete, per le minori immobilizzazioni finanziarie e la migliore qualità della vendita".

Se la sfida principale dei prossimi anni per il settore automotive è quello dell'elettrificazione, Bmw si sta preparando al cambiamento. "Le sfide sono tutte possibili ed entusiasmanti - ha spiegato Massimiliano Di Silvestre, presidente e Ad di Bmw Italia, ospite di ANSA Incontra - e sul tema di sostenibilità siamo molto coinvolti. Già nel 1973 Bmw aveva aperto un ufficio di protezione ambientale a Monaco di Baviera. Allora non andava così di moda parlare di sostenibilità. In questi anni fatto tante cose: nel 2011 abbiamo lanciato il brand Bmw i e due anni dopo abbiamo lanciato la prima auto elettrica di categoria medio premium, la Bmw i3" Non solo auto elettriche, però, nei piani sostenibili di Bmw. "Crediamo molto a questo percorso - ha detto Di Silvestre - e se dal 2020 tutte le nostre fabbriche usano energia rinnovabili, ora tutte le aziende devono diventare completamente sostenibili con attenzione alla ricerca di materie prime e al riciclo durante la produzione. Se i nostri prodotti sono cool e digitali, devono essere realizzati in luoghi cool e digitali. La circolarità farà un passo avanti, con l'obiettivo di tenere i materiali riciclati nel progetto di produzione il più a lungo possibile. Andiamo verso il 50 % di materiali riciclati impiegati entro il 2030 (contro il 30% attuale)". Una sfida, quella dell'elettrico, che necessità di più interlocutori. "Le sfide - ha detto Di Silvestre - devo essere concrete e coerenti. Il nostro obiettivo è fare automobili che non inquinino, tra elettriche e ibride, l'idrogeno che verrà e al tempo stesso migliorando i motori a combustione. Serve un sistema dove noi siamo da un lato e dall'altro devono esserci infrastrutture e disponibilità di combustibili green o rinnovabili. Il danno arriva da combustibili fossili, non da motorie a combustione in sè. Senza questi elementi diventa difficile raggiungere qualsiasi tipo di parametro. Nostro obiettivo interno, entro il 2030, è il 50% di volume di auto full electric".

