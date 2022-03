Benzina: Mr prezzi, faremo un monitoraggio più esteso

I dati sui prezzi dei carburanti rilevati dall'Osservatorio del Mise "comunicati dai gestori del punto vendita, oltre a permettere analisi tempestive potranno essere usati dal garante, necessariamente integrati con altre fonti disponibili, per impiantare un monitoraggio più esteso e approfondito che permetta letture anche territoriali e favorisca l'analisi della traslazione dei prezzi al consumo degli impulsi che giungono a monte della filiera". Lo afferma il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, in un'audizione presso la Commissione parlamentare sulla tutela dei consumatori e degli utenti.

"Oggi registriamo il prezzo della benzina e del gasolio, ma il prezzo ha quattro componenti, costo di produzione: costo di distribuzione, quotazione internazionale del Platts, che si basa su dei futures, e poi accise e iva", spiega Mineo. In attesa di capire come verificare costi di produzione e distribuzione, in linea con con quanto previsto dall'ultimo decreto Ucraina, "per quanto riguarda Platts, accise e Iva - dichiara mr Prezzi - metteremo in piedi una rilevazione di questi dati che sono attinenti a fonti pubbliche".